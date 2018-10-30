Bakan'dan önemli çağrı: 5 Aralık'a kadar başvurun

Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 Aralık'ta sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına yönelik düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

1982'de çıkarılan Turizmi Teşvik Kanunu ile başlayan teşvik sistemi ve devamında yapılan tahsislerle önemli yatırımların hayata geçirildiğini hatırlatan Kurum, "Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi." diye konuştu.

Bu tesislerin 49 yıla kadar yapılan tahsis sürelerinin azalmasının, tesislerin yenilenmesine ve teminat gösterilerek kredilendirilmesine engel oluşturduğunu belirten Kurum, ilgili bakanlıkların çalışmasıyla Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik'in 4 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bu düzenlemeyle yatırımcı ve işletmecilere turizm tesisi yapmak amacıyla kamu taşınmazları üzerinde verilen sürelerin bir defaya mahsus yararlanma bedeli alınmak suretiyle 49 yıla uzatılabilmesine olanak sağlandığını dile getiren Kurum, aynı zamanda milli park ve tabiat parklarında bulunan konaklama amaçlı turizm tesislerinde kira sözleşmelerinin de 29 yıla ya da 49 yıl süreli irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle uzatılabileceğini anlattı.

Kaynak: AA