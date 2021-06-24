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Ekonomi

Bakandan hibe desteği açıklaması! Yeni karar duyuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteğinde başvuru süresinin Temmuz başına kadar uzatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 09:50:00 - 2021-06-24 09:51:09
Bakandan hibe desteği açıklaması! Yeni karar duyuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

KAYNAK: AA

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