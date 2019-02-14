0553 313 94 23

Bakandan emeklilere güzel haber: Bayram ikramiyeleri...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aldığı ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini bildirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:26
Bakandan emeklilere güzel haber: Bayram ikramiyeleri...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla geçen yıl başlatıldığını anımsattı.

Uygulamanın, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirten Selçuk, yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini vurguladı.

Gelir hesaplamasına dahil edilmeyecek

Yeni düzenleme ile bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dahil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek. Düzenleme ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağı'na, '5510 sayılı Kanunun ek 18'inci maddesi uyarınca ramazan ve kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dahil edilmez.' cümlesi eklenecek. Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor."

Geçen yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için 6,8 milyar lira kaynak aktarıldı.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:26
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. emekli ikramiyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edremit Ziraat Odası’nda görev dağılımı yapıldı
    1. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    2. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    3. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    4. MIPIM için geri sayım başladı
    5. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    6. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    7. Çanakkale’de çay taştı
    8. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    10. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    11. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    12. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    13. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    14. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    15. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    16. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    17. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    18. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    19. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    20. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    21. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    22. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    23. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    24. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    25. Kemer’i vuran hortumun yeni..
    26. KMTSO’da devlet destekleri anlatıldı
    27. Aydın’ın Sultanları yarı finalde..
    28. Gaziantep’te 88 sevgilinin nikahı..
    29. ASKİ, Yenipazar’da yağmursuyu hat..
    30. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor