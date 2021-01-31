  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dışa bağımlılığı bitirecek adım

Türk denizciler o anları anlattı! ‘Üstümü halatlarla örttüm ve başladım’

Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı

İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan: 2'nci doz aşılamadan sonra okulları açmak daha doğru

Rusya'ya uyarı! Türkiye’ye üs verebiliriz!

Vakalar mutasyon nedeniyle mi arttı? Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama

Kemal’in CHP’si parçalanıyor

Saadet Partili ismin fabrikası ateşe verildi! "AK Parti ile ittifak" nedeniyle hain saldırı
Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan flaş EBA paylaşımı
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan flaş EBA paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından uzaktan eğitim "EBA Mobil Destek Araçları" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 15:59:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş EBA paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA Mobil Destek Araçları ile "Yanındayız." dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız. Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek. Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanıbaşındayız." ifadelerine yer verdi.

EBA TV rekora imza attı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görüldükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanalları SD ve HD olarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.

Uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık 1000 gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel TRT EBA Televizyonu kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı.

Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'ye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve Teknik Eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiye'nin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda uzaktan eğitimin başladığı ilk günden 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı.

Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayın yapıldı ve yayınlar devam ediyor.

Ders videolarının yanı sıra "Öğretmenler için Öğretmenler Odası", "Veliler İçin Bizden", "Öğrenciler için Özel Eğitim" içerikleri, deneyler ve akıllı teneffüs gibi 932 ders dışı etkinlik videosu da çekilerek yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Selçuk, koronavirüs salgının, eğitim gündeminin ortasına bir göktaşı gibi düştüğünü vurgulayarak, "Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Bu kadar çocuğun vebalini aldın. tüm dünya ülkelerinde okul açık.
  • Yanıtla
Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!
Gündem

Bu nasıl ilahiyatçı: Karar'ın hocası Mustafa Öztürk'ten skandal sözler!

Karar'dan Yıldıray Oğur ve Elif Çakır'a konuşan Öztürk, sahabelerin birbirlerini kestiğini iddia ederek bu kez Ashab-ı Kiram'a ve Peygamberi..
İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi
Aktüel

İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi

Meteoroloji, "İstanbul'da 1987 kışında olduğu gibi kar kalınlığı 1 metreyi bulacak" iddialarını yalanladı. Yetkililer yaptığı açıklamada, "B..
Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü
Korona Virüs

Bir ülkede daha koronavirüs mutasyonu görüldü

Kolombiya'da bir kişide koronavirüsün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay