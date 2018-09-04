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Bakan Ziya Selçuk'tan ezber bozan uygulama!

Göreve geldiği andan itibaren yaptığı uygulamalarla toplumun takdirini kazanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ezber bozan uygulamalarına devam ediyor.

04 Eylül 2018 Salı 22:20
Bakan Ziya Selçuk'tan ezber bozan uygulama!

Göreve geldiği gün toplumun tüm kesiminde olumlu karşılanan ve en çok takip edilen bakan olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmalarının yanında çalışma şekliyle de dikkat çekiyor. Öğretmen merkezli bakış açısı ve öğrenci, çocuk odaklı konuşmalarıyla öne çıkan Bakan Selçuk, bu hafta sonu eğitimin tüm bileşenlerini bir araya toplayarak bir çalıştay düzenleyecek.

Sözcü'nün haberine göre, Bakan Selçuk, ayrım yapmadan toplumun tüm kesiminden oluşan eğitimcilerle buluşacak, eğitimle ilgili konuları masaya yatıracak.

Bu hafta sonu yapılacak çalıştaya Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim İş'in genel başkanları davet edilirken, ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşunun da katılması bekleniyor.

Çalıştayda konuşulacak konular arasında ilk sırada müfredat yer alıyor. Çalıştayda konuşulacak konu başlıkları şöyle:

Nasıl bir müfredata ihtiyacımız var? Bu müfredatlarda öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalıdır?

Nasıl bir öğretmen istiyoruz?

Kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturmalıyız?

Ülkemizde bölgeler arası eğitim farklarını gidermek için ne tür önlemler alınmalıdır?

Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları nasıl olmalıdır?

Eğitim sisteminde izleme, değerlendirme, ölçme, denetim, özdenetim mekanizmaları nasıl olmalıdır?

Eğitimimizde kültür, sanat ve spor etkinliklerine nasıl yer vermeliyiz?

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:20
  1. Milli Eğitim Bakanı
  2. ziya selçuk
  3. eğitim sendikaları
  4. Türk Eğitim Sen
  5. Eğitim Sen
  6. Eğitim Bir Sen
  7. Eğitim İş

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