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Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan anne ve babalara 'cep telefonu' çağrısı
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan anne ve babalara 'cep telefonu' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babalara 'cep telefonu' çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 21:34:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan anne ve babalara 'cep telefonu' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.

Bakan Selçuk'tan cep telefonu uyarısı

Selçuk, bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.

 

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