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Eğitim Bakan Ziya Selçuk velilere seslendi
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk velilere seslendi

Uzaktan eğitim öncesi velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ancak okuma yazma konusunda velilerin endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:41:00 -
Bakan Ziya Selçuk velilere seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabı üzerinden bir okuldan yaptığı yayınla velilere önemli açıklamalarda bulunan Selçuk, salgın dönemindeki işleyişe ilişkin velilerin sorularını cevapladı.

3 binden fazla denetleyici var

Okullardaki hijyenle ilgili merak edilenleri cevaplayan Bakan Selçuk, 3 binden fazla denetmenin okulları denetlediğini ve hijyen açısından okulların gayet iyi durumda olduğunu belirtti.

Televizyondaki dersler müfredatın tamamlanmasına yetecek

Okullarda haftada 2 gün yapılacak olan eğitimin EBA ile destekleneceğini belirten Bakan Selçuk, EBA'daki uzaktan eğitim derslerinin açığı kapatmak için yeterli olduğunu söyledi.

"Okuma yazma rahatlıkla öğretilebilecek bir konu"

Tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Selçuk, okuma yazma öğreniminin rahatlıkla halledilebilecek bir konu olduğun ve velilerin bu konuda endişelenmemesini istedi.

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