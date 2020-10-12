Bakan Ziya Selçuk müjdeyi verdi: Bu hafta başlıyor

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının da başlamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu.

Tablet dağıtımı başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyder pey devam edecek." diye konuştu.

MEB'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor. Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

MEB ücretsiz tablet başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin öğrenciye verilecek olan ücretsiz tablet ile ilgili detaylar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ücretsiz tablet konusu ile ilgili önemli detaylara değinmiş ve bilgiler vermişti.

Esenler Belediyesi'nden örnek proje: Tabletsiz çocuk kalmasın

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

• Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

• Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

• İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

• Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

• Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

• Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

• Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

• Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

• Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

• Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

• Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

İstanbul Valiliği'nin okullarla ilgili açıklaması:

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında İstanbul’da okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıflar 21 Eylül’de ders başı yapmışlardı. Bugün de liselerimizin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarımızın 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokullarımızın tüm sınıflarında yüzyüze eğitim-öğretime başlıyoruz.

Liselerin hazırlık ve 12. sınıf öğrencileri

İstanbul’da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 Lisemizin Hazırlık ve 12. Sınıflarında eğitim gören 176.734 öğrencimiz, haftada 2 gün ve günde 8 saat olmak üzere haftada toplam 16 saat yüz yüze eğitim göreceklerdir.

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 8. sınıf öğrencileri

İlimizdeki 1.087 resmi, 574 özel olmak üzere toplam 1.661 ortaokulumuzun 8. Sınıfındaki 209.750 öğrencimiz haftada 2 gün ve günde 6 saat olmak üzere toplam 12 saat eğitim görecekler.

İmam-Hatip Ortaokullarımızın 8. Sınıfları 2 gün ve günde 7 saat olmak üzere haftada 14 saat eğitim göreceklerdir.

Anasınıfı ve ilkokul

Anasınıfı ve ilkokulda yüzyüze eğitim ise İstanbul’daki 994 resmi, 518 özel olmak üzere toplam 1512 okulumuzda 114.605 anasınıfı, 920.559 ilkokul olmak üzere 1.035.164 öğrencimiz bulunuyor.

Okul öncesi (Anaokulları ve Anasınıfları) haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada toplam 30 saat yüz yüze eğitim alacaklardır.

1, 2, 3 ve 4. Sınıflarda okuyan ilkokul öğrencilerimiz ise haftada 2 gün, günde 6 saat olmak üzere haftada toplam 12 saat yüz yüze eğitim alacakladır.

Özel eğitim

Yüz yüze eğitime başlayacak 87 okulumuzdaki 3.775 özel eğitim öğrencilerimiz ise

Okul öncesi özel eğitim okullarında: 5 gün, günde 6 etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat,

Bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm kademe ve sınıflarda eğitim gören öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 olmak üzere haftada 12 saat,

Diğer okul türlerindeki özel eğitim sınıflarında 1,2,3,4 ve 8. Sınıflardaki öğrencilerimiz haftada 2 gün, günlük 6 saat olmak üzere haftada toplam12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecektir.

Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacaktır.

Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacaktır.

Yüz yüze işlenemeyen dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir.

Okul kantinleri kapalı olacaktır.

Eğitim öğretim camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun.