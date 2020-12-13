Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüsün etkisini artırması ile yüzyüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilmişti. Okullar Ocak'ta açılacak mı sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenlere canlı yayında cevap verdi.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Okullar ne zaman açıklacak?

Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatili öne alınacak mı?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

500 bin tablet projesi

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.

EBA'ya erişim sıkıntısı yaşanır mı?

Mart ayından bu yana sadece bir kere sıkıntı yaşandı.

Ana okulu ve kreşler için haftaya değerlendirme yapılacak

Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.

LGS ve YKS müfredatı

EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü.

Önümüzdeki 2 yıl için telafi eğitim planı

Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.

Öğretmen ataması yapılacak mı?

İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.