  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınının seyrine göre okulların 4 Ocak tarihinde tamamen açılabileceğini söyledi. Tek sınavla öğrencilere karne vermek istediklerini belirten Bakan Selçuk, "yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak", "uzaktan eğitim nasıl devam edecek" ve "okullardaki sınav süreçleri nasıl ilerleyecek" gibi soruların cevabını da canlı yayında tek tek açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:55:00 - 2020-12-13 13:04:30
Bakan Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüsün etkisini artırması ile yüzyüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilmişti. Okullar Ocak'ta açılacak mı sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenlere canlı yayında cevap verdi.

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Okullar ne zaman açıklacak?

Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatili öne alınacak mı?

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

500 bin tablet projesi

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.

EBA'ya erişim sıkıntısı yaşanır mı?

Mart ayından bu yana sadece bir kere sıkıntı yaşandı.

Ana okulu ve kreşler için haftaya değerlendirme yapılacak

Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.

LGS ve YKS müfredatı

EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü.

Önümüzdeki 2 yıl için telafi eğitim planı

Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.

Öğretmen ataması yapılacak mı?

İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.

EBA canlı ders saatleri EBA TV canlı yayın ders programı ilkokul ortaokul lise
EBA canlı ders saatleri EBA TV canlı yayın ders programı ilkokul ortaokul lise

Eğitim

EBA canlı ders saatleri EBA TV canlı yayın ders programı ilkokul ortaokul lise

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'deki reklam panolarında skandal ifadeler: Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işliyor
Dünya

ABD'deki reklam panolarında skandal ifadeler: Azerbaycan ve Türkiye savaş suçu işliyor

Karabağ çatışmaları süresince 100 masum sivilin ölümüne sebep olan Ermenistan'ı görmezden Batı, ortaya çıkan skandal bir tabelayla ikiyüzlül..
ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık
Gündem

ABD'den küstah çıkış: Türkiye’nin ekonomisini yıkmaya hazırdık

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu
Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir sonrası bazı İranlı yetkililer hadsiz açıklamalarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Muhamm..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay