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Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Akkol ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:59:42 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Akkol ile görüştü

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la bir araya geldiği belirtildi.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'la İstanbul'da bir araya gelen Akkol, Konfederasyonun istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik tespit ve önerilerini iletti.

Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmeler, pandeminin iş gücü piyasaları ve reel sektör üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Bakan Selçuk ve Akkol, ayrıca Türkiye'yi normalleşme döneminde rekabette öne çıkaracak sanayi odaklı iş gücü dönüşümü ve yeni nesil çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi öneriler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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