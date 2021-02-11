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Gündem Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Özgecan Aslan'ı andı
Gündem

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Özgecan Aslan'ı andı

Özgecan Aslan’ı rahmetle anan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:17:00 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Özgecan Aslan'ı andı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yıl önce evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşında katledilen ve kadına yönelik şiddetin simge isimlerinden biri haline gelen Özgecan Aslan'ı andı.

Paylaşımında Aslan'ın fotoğrafına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 6. yılında Özgecan'ı rahmetle anıyorum. Özgecanlar hayattan koparılmasın diye şiddetin her türlüsüne 'ama'sız, 'fakat'sız hayır diyoruz."

Kaynak: AA

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