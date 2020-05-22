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Ekonomi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:02:00 - 2020-05-22 11:24:32
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak’ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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Yorumlar

Ali

Alın sizin olsun kadroya geçmeden önce asgari ücret artı yüzde 50 sini maaş olarak alıyorduk kadro verdiniz maaşımızı asgari ücrete düşürdünüz buda yetmezmiş gibi aynı işi yapan bir ay önce işkur aracılıgıyla işe giren birine tam ikramiye maaşlarıda 3800 tl bumu dur sizin adalet anlayışınız 14 yıl olmuş kamuda çalışalı yeni giren 3800tl maas alırken biz asgari ücrete talim
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Putsavar

milleti çok şımarttınız reisim
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