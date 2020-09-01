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Aktüel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak."
Aktüel

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak."

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:52:12 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak."
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