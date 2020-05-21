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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:25:11 -
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda yapıldığını belirtti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını aktaran Selçuk, toplam 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda atamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini ifade eden Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin kadın olduğu, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Atama sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla "https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" adresinden ulaşılabilecek.


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