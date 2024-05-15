  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye 'Orada petrol aramayın' diyorlardı! Ankara'nın bomba petrol hamlesi ortaya çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!

İngiliz-Siyonist İftira Ortaklığı

Cübbeli Ahmet Hoca bu bilgiyi ilk kez paylaştı: Devlet Bahçeli'nin elinde bir veri var

İşte CHP: İki saatte 66 bin TL’lik israf! İftira da cabası!

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Beştepe'de yapılan toplantı sonrası Hande Fırat'tan olay açıklama: Gözler o saate çevrildi

Türkiye’nin Filistin hassasiyeti Eurovision’da vuruldu. Sertab Erener sahnede, İsrail bayrağı her yerde

Milli Muharip Uçak Kaan'ı almak istiyorlardı! Kaan'ın rakibine teklif yaptılar

Merkez Bankası, 30 ton altın aldı: Dünyada ilk sırada
Ekonomi Bakan Yumaklı'dan ''yaş çay alım fiyatı'' açıklaması
Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan ''yaş çay alım fiyatı'' açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:52:00 -
Bakan Yumaklı'dan ''yaş çay alım fiyatı'' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaş çay alım fiyatına ilişkin, 'Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına dair üreticilerin tepkilerinin sorulması üzerine Yumaklı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının maliyetlere bakılarak yapıldığını söyledi.

ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası" diye konuştu.

Bakan Yumaklı'dan zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklama
Bakan Yumaklı'dan zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklama

Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili açıklama


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Avrupa'da 1'nciyiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Avrupa'da 1'nciyiz

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı! Avrupa'da 1'nciyiz

Bakan Yumaklı'dan Orman Benim Kampanyası açıklaması
Bakan Yumaklı'dan Orman Benim Kampanyası açıklaması

Gündem

Bakan Yumaklı'dan Orman Benim Kampanyası açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23