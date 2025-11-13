  • İSTANBUL
Gündem Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine kayıtlı AT802 yangın söndürme uçağı ile Hırvatistan’da telsiz irtibatının kesildiği, pilot ve uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının başladığını bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb'te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket etmiştir.

2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş, bugün saat 17:38'de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş, ancak diğer uçakla saat 18:25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

BAKAN YUMAKLI: UÇAĞIN ENKAZINA SENJ KENTİ YAKINLARINDA ULAŞILDI

Bu açıklamadan bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığını kaydetti. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uçağın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve pilotun şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." (DHA)

 

 

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 tipi yangın söndürme uçağının bakım için Hırvatistan'a gittiğini, uçaklardan biriyle telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki uçağın planlı bakım faaliyeti kapsamında Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket ettiği, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Rijika Havalimanı'nda geçirdiği belirtildi.

SAAT 18.25'TE İRTİBAT KESİLDİ

Açıklamada, "Uçaklar bugün TSİ 17.38'de Zagreb Havalimanı için yeniden havalanmış, hava muhalefeti nedeniyle dönüşe geçmiştir. Dönüş esnasında bir uçağımız Rijika Havalimanı'na iniş yaparken, diğer uçakla TSİ 18.25 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiştir" denildi.

Bakanlık, kaybolan uçak ve görevli pilotun bulunması için Hırvatistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

