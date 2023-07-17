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Gündem Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama! Çanakkale'den kötü haber
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama! Çanakkale'den kötü haber

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:35:00 -
Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama! Çanakkale'den kötü haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün meydana gelen 5 farklı orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabük'teki temaslarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale'de çıkan yangınların sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." diyen Bakan Yerlikaya, Hatay Belen'de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Mersin Gülnar'da köy içindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa orman yangını çıkardığını ifade eden Yerlikaya, "Bugün yine Çanakkale'deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı." dedi.

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