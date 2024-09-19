Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran açıklaması: Hiç şüpheniz olmasın... Katil boynunu sarmış ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da, valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle için verilen akşam yemeğine katıldı. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Yerlikaya, “Kutsal vatan toprağımız, semada dalgalanan al bayrağımız, anadan, yardan, serden geçen şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bize düşen görev ve sorumluluk, bu kutsal emanetlere sahip çıkmaktır. 40 yılı aşkın bir süredir, bölücü terör örgütüne karşı Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te mücadele eden, alçak emellerini başlarına geçiren, siz kahraman gazilerimiz var

15 Temmuz gecesi halkımızın üzerine kurşunlar yağdıran, tanklarla üzerine yürüyen hain FETÖ’ye geçit vermeyen kahramanlarımız var. Göğsünü bu millete, bu devlete siper edenler var. Evet, bu isimsiz kahramanlar, tarihi destanlarla yazan kahramanlar sizlersiniz. Sizlerde vücut bulan şuur, milletimizi ebedi var kılan iradedir, ruhtur. Sizlerin temsil ettiği değer, nesillerden nesillere rehberlik edecek yolumuzu aydınlatacak bir mirastır. Aziz şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Sizlerin sözünü asla yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz. Bu uğurda, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle ülkemizin huzur ve güvenliği için gece demeden, gündüz demeden, yorulmadan, usanmadan, büyük bir gayretle ve vatan aşkıyla çalışıyoruz” dedi.

‘ADALET TECELLİ EDECEK, HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN’

Programın ardından Bakan Yerlikaya, basın mensuplarının 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorusuna, “Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Bizde sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın” yanıtını verdi.

SON DURUM NE?

Narin'in katili, arkadan koluyla boynunu sarmış

8 yaşındaki Narin’in vahşice katledilmesine dair hazırlanan Adli Tıp Kurumu Histopatoloji raporunda yeni detaylar ortaya çıktı. Raporda Narin’in boğazının yanı sıra göğüs kısmında da baskı olduğu ifade edildi.

Diyarbakır’da boğularak öldürüldüğü belirlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde kan donduran yeni gelişmeler var. Küçük Narin’in öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından ‘Histopatoloji’ raporu yayınlandı. Raporda Narin’in boğularak öldürüldüğü ifade edilirken başka detaylar da verildi. Rapora göre Narin’in boğaz bölgesinin yanı sıra göğüs kısmında da kanama ve baskı izleri var. Ayrıca sol boyun ile ense birleşiminde ve yine sol çene altında da kanamaya rastlandı.

KATİL ARKADAN SALDIRMIŞ

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Narin’in boyun bölgesinde dört önemli bulgu tespit edildi. Buna göre de katil, Narin’e arkadan saldırmış ve koluyla baskı yaparak boğmuş. Narin’in sol boyun bölgesinin bu baskı sebebiyle daha fazla hasar aldığı belirtilirken yine göğüs kısmında da baskı izleri tespit edildi.

Yine ‘Histopatoloji’ raporuna göre Narin’in boyun bölgesindeki kanamaların yanı sıra boynunun sol tarafının ense ile birleştiği kısımda, ön kas gruplarında ve sol çene altındaki kemiklerde de kanama var.

ÖLDÜRÜRKEN GÖĞSÜNE DE BASKI YAPMIŞLAR

Açıklanan raporda dikkat çeken diğer bir bulgu ise Narin’in göğüs kısmında da bazı hasarların olması oldu. Raporda, 8 yaşındaki kız çocuğunun cilt altında ve göğüs üstünde “Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen” kanama bulguları elde edildi.

ARKADAN KOLUYLA BOYNUNU SARMIŞ

Bu rapora göre Narin’in boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Adli Tıp Uzmanlarının rapor üstünden yaptıkları yorumlara göre ise katil küçük Narin’i katlederken göğsüne baskı kurmuş ve sol boyun bölgesini daha fazla sıkarak öldürmüş. Narin’in elle boğulduğu da bu raporda ortaya çıkarken, kanamalar ve göğüs üstündeki baskı ise katilin arkadan kolu ile Narin’in boynunu sardığı ihtimalini güçlendirdi.