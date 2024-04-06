Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki İsrail protestosuyla ilgili açıklama! Emniyet görevlileri açığa alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen İsrail protestosuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını açıkladı.
X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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