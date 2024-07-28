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Gündem Bakan Yerlikaya paylaştı! PKK'nın düne kadar kol gezdiği bölge turizme açıldı
Gündem

Bakan Yerlikaya paylaştı! PKK'nın düne kadar kol gezdiği bölge turizme açıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 14:01:00 -
Bakan Yerlikaya paylaştı! PKK'nın düne kadar kol gezdiği bölge turizme açıldı

Terör örgütü PKK'nın cirit atıp bölge halkına zulmettiği Siirt'in Botan Vadisi turizme açıldı. Teröristlerin kol gezdiği bölgede bugün yamaç paraşütleri yapılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede terörün temizlenmesi ile bölgenin turizm alanında da geliştiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Burası Siirt. Botan Vadisi Milli Parkı'nda atlar özgürce koşuyor, tekneler serin suları yara yara ilerliyor. Yamaç paraşütleri rüzgarlara eşlik ediyor. Bölge insanımız terör bittikçe daha rahat nefes alıyor, Siirt huzur doluyor. Artık Botan Vadisi terörle değil, doğa tutkunlarıyla anılıyor. Hamdolsun, artık dünya Siirt'i, bu güzel şehrimizin eşsiz güzelliklerini keşfediyor. Tarım ve ticaretin yanında turizm de gelişiyor" ifadelerine yer verdi.


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