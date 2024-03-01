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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-03-01 09:00:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 'Mahzen-1 Operasyonu'nda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı. 

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.
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