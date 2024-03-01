Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 'Mahzen-1 Operasyonu'nda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi
Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Almanya’da polislerin yasa dışı örgütlere üyelikleri sorgulanıyor: Almanya’da polisler ‘tehlikeli akım’a kapıldı