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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-07-31 19:07:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şırnak ili Beytüşşebap kırsalı ve Mardin ili Nusaybin kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu J-SİHA, ATAK taarruz helikopterlerinin desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin'in Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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