Bakan yeni uygulamayı açıkladı! Bundan sonra sadece devlet yapabilecek

Bakan Yumaklı, 2028 yılına kadar uygulanacak hayvancılık yol haritasının detaylarını anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu kapsamda hayvan ithalatıyla ilgili yeni uygulamalara gidileceğini açıkladı. Yumaklı, hayvan ithalatını bundan böyle özel sektörün değil devletin yapacağını söyledi.

Hedef al-satla oluşan fiyat artışını engellemek!

Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakıldığı zaman iç piyasadaki dengenin bozulduğunu vurgulayarak, nihai hedeflerinin hayvan ithalatını bitirmek olduğunu belirtti.

İbrahim yumaklı şu ifadeleri kullandı:

"Et ve Süt Kurumu ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz kadar hayvanı seçerek getireceğiz. Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece al-sat yaparak fiyat yükseltilemeyecek.”

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