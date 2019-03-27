Bakan Yardımcısı Tunç’tan çiftçilere sigorta tavsiyesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, çiftçinin yaptırdığı sigortanın yüzde 50 poliçe bedelini bakanlığın ödediğini belirterek, “Çiftçiyi sigorta yapma konusunda teşvik ediyoruz. ’Lütfen sigortanı yap, don gelir ve zarar görürsün’ diyoruz. Zarar gördüğün anda sigortadan zararın karşılansın. Çiftçilerimizin duyarlı olması, mutlaka sigorta yapmaları lazım” dedi.

Elazığ’a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Elazığ gündemi hakkında bilgi alan Tunç, bakanlığın çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerde vatandaşların yeni hükümet sistemini desteklemesinin kendilerini memnun edeceğini dile getiren Tunç, “Bu moralimizi, azmimizi ve heyecanımızı arttıracak, ülkemize daha fazla hizmet etme motivasyonu oluşacaktır. Bu açıdan bu seçimde halkımız güçlü bir şekilde şuan da ülkeyi yöneten hükümetimizi, hükümet sistemimizi ve Cumhurbaşkanımızı desteklemek suretiyle bu motivasyonu sağlar diye ümit ediyorum. Seçimden sonra da Elazığ’da hangi projeleri hayata geçirebiliriz, Elazığ’ın refahını ve kalkınmasını daha fazla nasıl sağlayabiliriz konusunu tartıştık. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülkenin yüzde 85’ini yönetiyoruz. Tarım arazileri, meralar, ormanlar ve milli parklar dahil olmak üzere bu alanları biz yönetiyoruz. Suyun ve toprağın bulaşması sonucunda büyük bir bereketin olduğunu hepimiz biliyoruz. Elazığımız yarım ada şeklinde bir ilimizdir ama bugüne kadar yeterince sudan yararlanamamıştır. Elazığ suları daha ziyade ülkeye faydalı olmuştur. Bizim sularımız bize de faydalı olsun konusunu çalışıyoruz. Aslında üretimden ihracata kadar bütün alan ve faaliyetlerin tamamlandığı yeni bir döneme, yeni bir yönetim anlayışına geçmek üzere bu faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Çiftçinin sigortasının yüzde 50’i poliçesini ödüyoruz"

Tarım sigortalarının olduğunu aktaran Tunç, “TARSİM diye tarım sigortamız var. Biz bu noktada çiftçinin yaptığı sigortanın yüzde 50 poliçe bedelini bakanlık olarak ödüyoruz. Çiftçiyi sigorta yapma konusunda teşvik ediyoruz. ’Lütfen sigortanı yap,don gelir ve zarar görürsün’ diyoruz. Zarar gördüğün anda sigortadan zararın karşılansın. Çiftçilerimizin duyarlı olması gerekiyor. Mutlaka sigorta yapmaları lazım. Geleneksel olarak dondan etkilenmeyen alanlar var, bir de dondan etkilenen alanlar var. Son yıllarda insanlar dondan etkilenecek alanlara dikiyorlar. İklim değişikliği ile karşı karşıyayız. İklimde bir değişiklik oluyor, bazen sert geçiyor, Mart’ın sonunda don oluyor. Dolayısıyla don alacak alanlarda mümkün mertebe meyvecilik yapmaktan kaçınmak lazım. Ama orada bir meyve bahçen varsa onu da sigortalatmak lazım. İşlerin daha hızlı yürüyeceği bir döneme giriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tarımda sürdürebilirliği esas almamız lazım"

Yeni bir döneme girdiklerini ve bu yeni dönemde çok büyük hizmetler üreteceklerini ifade eden Tunç, “Su, arazi, orman, arıcılık ve hayvancığı hep beraber yöneteceğiz. Bu açıdan bizi desteklerseniz inşallah çok iyi sonuçlar alacağız. İstikrar her zaman iyi ve gereklidir. Tarımda sürdürülebilirlik var. Birleşmiş Milletler de bu konuda hassas, yani tarımda sürdürülebilirliği esas almamız lazım. Bir toprak, bir su kaynağı milyonlarca yıl hizmet etmelidir size. Tarımda sürdürülebilirlik nasıl temelse esassa, yönetimde istikrar öylece esastır. Yönetimdeki istikrarı sürdürmemiz gerek” diye konuştu.