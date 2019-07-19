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Bakan Yardımcısı Özkaldı, Çaykur çay satış ve tadım mağazasını açtı

Bir dizi çalışma programı kapsamında Rize’ye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından, Rize Merkez Müftü Mahallesi’nde bulunan genel müdürlük binası önündeki Çaykur çay satış ve tadım mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:14
Bakan Yardımcısı Özkaldı, Çaykur çay satış ve tadım mağazasını açtı

Bir dizi çalışma programı kapsamında Rize’ye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından, Rize Merkez Müftü Mahallesi’nde bulunan genel müdürlük binası önündeki Çaykur çay satış ve tadım mağazasının açılışını gerçekleştirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, bir dizi çalışma programı kapsamında geldiği Rize’de, Çaykur Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve yardımcıları Süleyman Pınarbaş, Dr. Turgay Turna, Çaykur daire başkanları ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Özkaldı, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Çaykur Cumhuriyet Çay Fabrikasındaki siyah ve yeşil çay üretim tesislerini gezerek, kendisine çay üretimiyle ilgili detaylı bilgiler aldı.



"Çaykur Türkiye ve yöre için çok önemli bir marka"


Çaykur’un yeni konsept olarak ilk defa genel müdürlük girişinde hizmete açtığı çay satış ve tadım mağazasının açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, “Çaykur ülkemiz ve bu bölgemiz için çok önemli bir marka değerimizdir. Genel Müdürümüz Yusuf Ziya Alim’in bize vermiş olduğu bilgilerde şu anda açılışını yapmakta olduğumuz yöre mimarisine uygun yapılan bu satış ve tadım mağazalarının Türkiye’nin her ilinde Çaykur bayilerimiz kanalıyla yapılmasına devam edilecektir. Bu konseptin her ilimizde gerçekleşmesi noktasında tüketicilerimiz Çaykur’un onlarca çeşit çayını bu satış reyonlarında tadacak ve satın alma kolaylığına erişecektir. Bu vesile ile çayımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Yine Genel Müdürümüzün bahsettiği, yeşil çaydan üretilen pudranın insan sağlığına faydaları için başta dondurma ürünleri ve çeşitli gıda ürünleri katılması noktasında önemli çalışılmalarının tamamlanmış olmasından da mutluluk duymaktayız. Bu gayretli ve çok detaylı çalışmalarından dolayı Genel Müdürümüz Yusuf Ziya Alim’i ve ekibini tebrik ediyorum. Biz de her geçen gün Çaykur’umuzu daha iyi, daha modern, daha çok üreten ve satan bir kurum yapabilmenin gayreti içindeyiz. Çok değişik düşüncelerimiz var, bunları yöneticilerimizle istişare edeceğiz” dedi.


Daha sonra, Çaykur Genel Müdürlüğü binasına geçen Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından Çaykur’un ürettiği çeşitli çay ürünlerinden hediye etti. Bakan Yardımcısı Özkaldı da, Çaykur Genel Müdürü Alim’e bakanlığın bünyesinde bulunan çeşitli tarım kuruluşlarında üretilen ürün çeşitlerinin yer aldığı sepeti hediye etti ve şeref defterini imzaladı.


Çaykur çay satış ve tadım reyonu açılışının ardından, Çaykur Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürlüğünün bulunduğu, Ziraat Çay bahçesinde, yerli ve yabancı turistlerin Rize’yi ziyaretlerinde çay üretim işlemleri aşamalarının tanıtıldığı, mini çay üretim fabrikası ile ilgili bilgi veridi. Çaykur çay fidanı üretim seralarını ve çay bahçesini gezen Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim tarafından uzun bir geçmişe sahip olan, Çaykur çay enstitüde yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:14
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