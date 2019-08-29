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Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023 hedeflerinde madencilik sektörünün ekonomimizdeki payının yüzde 4’lere, 5’lere çıkartılmasını istiyoruz”

Zonguldak’ta ziyaretlerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
Bakan Yardımcısı Kalaycı: “2023 hedeflerinde madencilik sektörünün ekonomimizdeki payının yüzde 4’lere, 5’lere çıkartılmasını istiyoruz”

Zonguldak’ta ziyaretlerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, “2023 hedeflerinde madencilik sektörünün ekonomimizin içindeki payının, GSYİH içindeki payının yüzde 4’lere, 5’lere çıkartılmasını istiyoruz” diye konuştu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bir dizi ziyaret, toplantı ve inceleme için geldiği Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası’nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Bakan Yardımcısı Kalaycı’nın ziyaretine AK Parti milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak da katıldı. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Armutçuk, Üzülmez, Amasra, merkez servisleri şubelerinin başkan ve yöneticileri de hazır bulundu.



“73 yıllık tarihe sahip büyük bir sendikayız”


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi 73 yıllık bir tarihe sahip büyük bir sendikayız. Zonguldak bir maden şehri, madencilikle özdeşleşmiş bir şehir. Daha önce sizi ziyaret etmiştik. Her konuda bize yardımcı olacağınızı dile getirmiştiniz. Bundan sonraki süreçte de birlikte her türlü sorunun üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.



“2023 hedefinde madencilik sektörünün payının yüzde 4’lere çıkartılmasını istiyoruz”


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı da şöyle konuştu:


“Zonguldak hakikaten bir maden şehri. Ve şunu istiyoruz biz; ekonomimizin içinde, yani gayri safi yurt içi hasılamızın (GSYİH) içinde madencilik sektörünün payı yüzde 1’ler civarında, yüzde 1.02 gibi gerçekten küçük bir rakam. Bunu artırmak istiyoruz. 2023 hedeflerinde madencilik sektörünün ekonomimizin içindeki payının, GSYİH içindeki payının yüzde 4’lere, 5’lere çıkartılmasını istiyoruz. Bu bağlamda bu sektörde yapılacak daha çok iş var. İşçilerimiz de bizim en önemli paydaşlarımız. Ankara’da beni ziyaret etmişlerdi. Birtakım talepleri vardı. Taleplerini dile getirmişlerdi. O taleplerinin bir kısmı karşılandı, bir kısmı inşallah 2020 yılında daha detaylı bir çalışma yapılarak karşılanacak. Ben ümitle bakıyorum.İşçilerimiz, ekonomimizin çok önemli aktörleri, baş tacımız. TTK için de bu böyle, diğer sektörler için de bu böyle. Onun için sendikamızı ziyaret edip hasbihâl etmekten gayet memnunum.”



“İşçiye her zaman ihtiyacımız olacak”


Bakan Yardımcısı Kalaycı, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Kalaycı, “Üretim artışına paralel olarak işçi artışı da yeni elemanların işe alınması da doğal bir süreç. Biz üretimi artırmak istiyoruz. Böyle giderse biz bin yıl daha Zonguldak’taki maden rezervlerini, yeraltı zenginliğimizi yer üstüne çıkaramıyoruz. Dolayısıyla tabii ki mekanize gideceğiz, yarı mekanize gideceğiz ama işçiye her zaman ihtiyacımız olacak. Üretimi artırmak istiyorsak paralelinde işçi sayısını da artırmamız gerekiyor. Ama kısa vadede böyle bir öngörümüz yok” dedi.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’ya üzerinde kömür vagonu ve madenci figürü bulunan bir heykel hediye etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:54
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