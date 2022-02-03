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Siyaset Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rusya'ya gidiyor
Siyaset

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya'yı ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 21:48:00 -
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Rusya Federasyonu'ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova'da istişareler gerçekleştirecektir" denildi.

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