Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay üyeliğine seçildi Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan İbrahim Er, kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi

ANKARA (AA) - Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen İbrahim Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi. Er'in, yeniden Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2011'de 12 yıllığına Danıştay üyeliğine seçilen, 2018'de Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Er, kalan süresini tamamlamak üzere tekrar Danıştay üyeliğine seçilmiş oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.