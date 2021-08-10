Bakan yangın bölgelerine yapılan nakdi destek miktarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hem Karadeniz’deki sel felaketinde hem Manavgat, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye hattındaki orman yangınlarında ilk dakikadan itibaren bütün kurum ve kuruluşlarımız çok hızlıca organize oldular. Bugüne kadar toplamda sadece yangınla ilgili olarak 49 milyon 400 bin lira nakdi destek SDYV aracılığıyla gönderdik." açıklamasında bulundu.

49,4 milyon TL nakdi destek yapıldı

Bakan Yanık, "Adana’ya 4,5 milyon TL, Antalya’ya 31 milyon TL, Mersin’e 2,4 milyon, Muğla’ya 9,5 milyon TL (ihtiyaç olursa destek sürecek) Osmaniye’ye 2 milyon TL nakdi destekte bulunduk. Bugüne kadar yangınlar için toplamda 49,4 milyon TL nakdi desteğimizi Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla illere gönderdik. Artvin ve Rize’ye de toplamda 6 milyon TL kaynak aktarmıştık." diyerek yapılan nakdi destekleri açıkladı.

Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Bakan Yanık sözlerine, "Sahada ihtiyaç olan yere hemen yoğunlaşarak, yaklaşık 15 gündür çok yoğun bir biçimde vatandaşımızın yaralarını sarmaya, tespit etmeye, onlara psikososyal destekler vermeye, onların ilk travmalarını atlatmaya ve öbür yandan da ihtiyaç malzemelerini iletmeye devam ediyoruz. Hem sel bölgesinde hem de yangın bölgesinde tüm yaralar sarılıncaya kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Psikososyal ekiplerimiz aracığıyla çocuklarımıza da özel bir dikkat yöneltiyoruz. Çocuklara bir yangın ya da sel, doğal afet durumunda ilk elde yaşadıkları travmanın atlatılması, sonrasında barınma ihtiyacını gidermek veya ekstra korunmaya, desteğe ihtiyacı varsa bunun sağlanması için ve kurum bakımı gerekiyorsa kurum bakımına alınması gibi destekler sağlıyoruz. Çocuklar için süreç doğrudan onların travmalarını sona erdirmeye yönelik ve sonrasında da ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak devam ediyor." diyerek devam etti.

"11 bin 967 kişiye hizmet verdik"

Bakan Yanık, hizmet verilen kişi sayısıyla ilgili, "Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre Sahada psikososyal hizmeti sağlamak ve koordine edilmesi doğrudan Bakanlığımızın sorumluluğunda. Herhangi bir şekilde dağınıklığın olmaması için bunlar her biri ayrı ayrı çalışılmış, hangi birim neden sorumlu bunların hepsi belli. Biz sahaya yardım için gelen gönüllülerle ve kuruluşlarla çalışmak için çok istekliyiz ama lütfen Bakanlığımızın ilgili birimlerine müracaat etsinler. Yangın bölgelerinde şu ana kadar 804 psikososyal personelimiz sahada görev aldı. 4483 hanede, 11.967 kişiye hizmet verdik." dedi.