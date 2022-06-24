Bakan Vedat Bilgin asgari ücret için merakla beklenen tarihi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamu çalışanlarına Temmuz'da enflasyonun üzerinde bir zam yapılacağını duyurdu. Asgari ücret konusuna da değinen Bakan Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları;

Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.

Enflasyonun üzerinde zam yapılacak

Daha önce hiç göstergesi olmayanlara gösterge verdik. Temmuz'da yapacağımız düzenlemeyle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40 ne gerçekleşirse ne olursa olsun enflasyonun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız.

"Hafta başında paylaşacağım"

Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.

Yıl sonuna kadar 50 bin yeni istihdam olacak, yüksek öğrenimli gençlerden oluşacak. Üretimi, istihdamı ve çalışanların emeğini koruyan sosyal politikaları uygulamakla görevliyiz. Asgari ücretle ilgili düzenleme, diğer düzenlemeler, demokratik toplumda emekçinin hukukunu korumak.

Kamuda sendikalaşma oranı çok yüksek. Özel sektörde ciddi bir sorun var. 15 milyon emekçi işçi olarak çalışıyor. Bunların 1.5 milyona yakını örgütlü, bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin işverenleri sendikalara karşı tavır almasınlar. Sosyal uzlaşma sağlamadan bu üretimi devam ettiremeyiz. Türkiye'nin sanayi üretiminde yaptığı başarı, performans, ihracat rakamlarını daha ileriye taşımak istiyorsak emekçilere saygı duyulması lazım. Saygı duyan işverenlerimiz var. Hepsine sesleniyorum, işçilerin karşısında durmayın.