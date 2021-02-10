Bakan Varank'tan Milli Uzay Programı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye bir uzay ülkesi derken abartılı konuşmuyoruz. Uzay alanında yetişmiş insanları olan bir ülke ama bu kabiliyetlerin üst seviyeye taşınması için daha koordine edilmesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'de Uzay Ajansı'nın kurulması istedi. Biz bu sürede çalışmalara devam ettik.

Türkiye Uzay Ajansı iddialı ama uzay alanında kabiliyetler kazandıracak, mevcut durumun üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi noktasında önemli bir noktaya getirecek program hazırladı. Hangi alanlara yöneleceğiz bunlarla ilgili önemli hedefler var. 10 yıllık yol haritası denebilir.

Şu anda tüm dünya Türkiye'nin İHA noktasında geldiği seviyeyi konuşuyor. TOGG'da da doğru zamanda doğru yatırım yaptık. Bu yarışın getirisini götürüsünü hesaplamak önemli.

Bir takım ülkeler parasını ödeyip aracı yaptırdık deyip reklam yapıyor. O ülkede oluşturulan ekonomiye bunun katkısı yok. Biz mevcut kabiliyetimizin farkındayız. Uzayda paranın nereden kazandırılabileceğini biliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'yi çok daha katma değerli bir ülke haline getireceğiz.

Sayın cumhurbaşkanımızın istediği bir kadın astronotun gitmesidir

Uzaya gidecek kişi hakkında; Bir turistik seyahat olmayacak. Ülkeler vatandaşımı uzaya gönderdim diyebilir. Biz böyle bir anlayışla yaklaşmıyoruz. Bu bilimsel bir çalışma olacak. Böyle bir durumun fiziki zorluklarını kaldıracak insanımızı seçerek uzaya göndereceğiz. Uluslararası uzay istasyonunda çalışma yapmasının önünü açmış olacağız.

Uzayda dayanıklılığı test etmek istediğimiz bir şey olabilir, bir mini uydunun uzaya salınması olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız şunun vurgusunu yapmak istedi. Onun istediği bir kadın astronot gitmesidir.

Sonucunda en uygun vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel vizyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Şartlar uyuyorsa Cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığı kadınlar önde.

Türk uzay yolculuğuna Türk isim arıyoruz

Astronot ismi hakkında; Dünya en çok bilinen astronot ve kozmonot ismi. Evet biz de burada gerçekten Türkçe bir isim bulmak istiyoruz. Madem vatandaşımızı göndereceğiz, madem yatırım da yapacağız. 2 yıl eğitim alması lazım. Gençler ve çocuklar için rol model olacak. Türkiye'nin önüne koyacağımız rol modelinin de Türkçe isimli olması gerekir. Türkiye'yi uzayda bir üst lige taşımak amacındayız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzında kendine çok güveniyor olması ve vatandaşına aşılıyor olması çok önemli. Türkiye gayret ederse başaramayacağı hiçbir şey yok. Bilim insanlarımıza çok güveniyor. Uzay hepimizin ilgisini çekiyor ama özellikle gençlerin ilgisini çekiyor.

Sadece parayla bir takım işler olmuyor. Siyasi sahiplenme çok önemli. Devletimizin Başkanının sahipleniyor olması hem bize motivasyon sağlıyor hem de işleri kolaylaştırıyor. Bunu yarış olarak görüyoruz ve sorumluluk olarak görüyoruz.