Bakan Varank’tan hatırlatma

Bakan Mustafa Varank, bir süre önce çok yenilikçi ve vizyoner bir programın çağrısına çıktıklarını anımsatarak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ne başvuruların 22 Kasım’a kadar devam ettiğini söyledi. Çağrısı açık olan diğer uygulama Sanayi Doktora Programı’nın kapsamını bu yıl genişlettiklerini hatırlatan Varank, üniversite-sanayi iş birliğini daha güçlü ve verimli bir hale getirmek istedikleri programa kabul edilen doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs vereceklerini duyurdu. Varank, “Sağlık alanında Ar-Ge yapmak isteyen tüm araştırmacılarımızı bu programa başvurmaya davet ediyorum. Bu araştırmacılara mezuniyet sonrasında istihdam garantisi de sunuyoruz” diye konuştu.