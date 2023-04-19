Bakan Varank'tan dikkat çeken açıklamalar! Kılıçdaroğlu çok üzülecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Bakan Varan, anketler ve Togg ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Anket açıklaması

Anketlerle ilgili açıklamada bulunan Varank, ''Bu seçimde de vatandaşlarımızın doğru tercih yapacağına Cumhur İttifakını tekrar mecliste de çoğunluğa getireceğini ve Sayın cumhurbaşkanımızı da tekrar cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacağına inanıyoruz. Anketlere bakıyoruz. Farklı saha çalışmalarına da bakıyoruz. Açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bizim önde olmadığımız anketi şimdiye kadar görmedim. İnşallah vatandaşlarımız 14 Mayıs'ra doğu tercihleri yaptıktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yapacak çok işimiz var.'' ifadelerini kullandı.

Togg çalışması tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan edecek

Bakan Varank, Togg'a özel kamu bankaları bir finansman paketi oluşturulması üzerine çalışmaların tamamladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan edeceğini duyurdu.

İlk iki yılın tüm talebi alındı

Türkiye'nin otomobili Togg'la ilgili de sorulara cevap veren Varank, ''Türkiye'nin otomobili Togg ön satışa çıktı. 177 bin vatandaşımız bu arabayı satın almak için 60 bin liralık kaporayı yatırdı. Togg'un üretim rakamlarına baktığımızda ilk sene 20 bin araç üretmeyi planlıyorlardı, bu talep geldikten sonra 28 bin araç üretilecek. İkinci yıl 60 bin araç üretilecek. İlk 2 yılın bütün talebi alındı. Şirket bu kadar talebi beklemiyordu.'' dedi.

"Kılıçdaroğlu'nu kürsülerden, kameralar önünden Togg fabrikasına davet ettik"

CHP Genel Başkanının Togg fabirkasına davetiyle ilgili Varank, ''Kılıçdaroğlu'nu kürsülerden, kameralar önünden Togg fabrikasına davet ettik. Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bey ya davet etti ya da kendisinin geleceğini söylemiş. Cumhurbaşkanımızın 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın orada olması gerekir. Bu projede devletin desteği, katkısı malum' lafını duyunca Kemal Bey gelmekten vazgeçmiş.'' ifadelerine yer verdi.

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