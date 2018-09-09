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Bakan Varank yerinde inceledi, dünya çapında bir teknoloji üssü olacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nin en kısa zamanda dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacağını söyleyerek, vadinin birinci etap ikinci kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

09 Eylül 2018 Pazar 14:12
Bakan Varank yerinde inceledi, dünya çapında bir teknoloji üssü olacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mustafa Varank, Kocaeli'de Bilişim Vadisi'ni ziyaret ederek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan vadinin birinci etap ikinci kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Vadide faaliyete başlayan firmaları da ziyaret eden Varank, Bilişim Vadisi yetkilileri ve müteahhit firma temsilcilerinden de bilgi aldı.

Burada yaptığı değerlendirmede Bilişim Vadisi'nin uluslararası ölçekte bir merkez olacağını belirten Varank, vadinin, bakanlığının vizyon projelerinden birisi olduğunu ve projeyi çok önemsediklerini aktardı.

"EN KISA ZAMANDA BU BÖLÜMLER DE BİTECEK"

Vadinin, İstanbul'dan Yalova-Bursa istikametine giderken Osmangazi Köprüsü'nün yakınında bulunduğunu aktaran Varank, şunları kaydetti: "Projenin birinci etap ikinci kısmının tamamlanması konusunda 100 Günlük İcraat Programı'nda milletimize söz verdik. Bu nedenle inşaatın hangi aşamada olduğunu yerinde görmek istedik. İnşallah en kısa zamanda bu bölümler de bitecek. Planladığımız başarının sadece ofislerle olmayacağını biliyoruz. Bu amaçla Bilişim Vadisi'nde altyapısı, ortak atölyeler, teknoloji transfer ofisi, veri ve kuluçka merkezleri ile güçlü bir ekosistem kurmaya kararlıyız.

"DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK"

Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak. Bugün itibarıyla 39 firma burada Ar-Ge projeleri yürütüyor. 3,5 milyon metrekarelik bu alan, sadece ulusal değil uluslararası ölçekte bir merkez olacak. Konum olarak ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi şehirlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Burada sosyal alanlar oluşturmak için hem mimari hem de kurumsal anlamda en iyiyi hedefliyoruz."

EREN BÜLBÜL TALİMATI

Öte yandan Varank, Trabzon'da ihbar ettiği terör örgütü PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını taşıyan konferans salonundaki çalışmaları da inceledi.

Varank, duvarında "Eren Bülbül Konferans Salonu. İyi ki varsın Eren" yazılı salona Bülbül'ün fotoğrafı ile hayatını anlatan bir bölüm yapılması talimatını verdi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:12
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