Bakan Varank, Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'nde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri haline gelmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek "Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız konumunda. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece biri. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek." dedi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Hepsiburada Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'nde konuşan Varank, bugün iki önemli iş birliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Varank, bunlardan birinin Hepsiburada-TÜBİTAK iş birliği olduğunu aktararak bu sayede sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zeka yoluyla çözümler geliştireceklerini dile getirdi.

Yapay zekanın, bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı olduğuna işaret eden Varank, yapay zekanın her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip olduğunu anlattı.

Varank, bugün otomobillerin, insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüştüğünü, bunun yolunun da otonom sürüşlerden yapay zekadan geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

"Oyun sektörüne baktığımızda artık ne gerçek ne sanal adeta ayırt etmekte zorlanıyoruz. Alışveriş yapmak, sanal deneme kabini uygulamalarıyla adeta bir eğlenceye dönüştü. Sağlıktan tarıma, otomotivden savunmaya, eğitimden güvenliğe her alandaki işleyiş adeta dünyada yeni baştan yazılıyor. Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri haline gelmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız konumunda. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece biri. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada-TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliğiyle hem kurumlarımız hem elektronik ticaret sektörü hem de diğer sektörler Türkiye ile beraber kazanacak."

"Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut"

Bakan Varank, bugünkü ikinci iş birliğinin Hepsiburada ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında olduğunu ifade ederek bu iş birliğiyle coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin Hepsiburada'da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacağını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin bu sayede korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Bakanlık olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Mersin'in cezeryesini, Van'ın otlu peynirini, Gaziantep'in baklavasını, Erzurum'un oltu taşını her türlü kötü kullanımdan ve taklitten korumaya çalışıyoruz. Bakınız tescilli coğrafi işaret sayısı 2002 yılında toplamda yalnızca 50'ydi. Şimdi sadece 2021 yılında 352 coğrafi işaretin tescilini gerçekleştirdik. Tabii bizim hedeflerimiz çok daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluyoruz.

Berlin döneri tabelalarını görünce nasıl rahatsız oluyorsak, Yunanistan baklavayı sahip çıktığında nasıl üzülüyorsak buna karşı yapmamız gereken şey elbette şikayet değil, yapmamız gerekenler belli. Örneğin, Gaziantep bu noktada adımını attı ve Gaziantep baklavası Avrupa Birliğinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Şu anda Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut. Gelecek ay inşallah bu sayı 8'e yükselecek. Ancak Türkiye gibi medeniyetlerin kesişim noktası olan, kültürlerin harmanlandığı kadim ülkemize, bu sayıların yakışmadığını da söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu sayının önümüzdeki dönemde 100'e ulaşabileceğini bana aktardılar. Bunun da üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyorum."

Varank, AB ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin market değerinin 100 milyar avroya ulaştığına dikkati çekerek gıda ve içecek sektöründeki payının da yüzde 7'ler civarında olduğunu gördüklerini anlattı.

Türkiye'nin doğru adımlarla bu piyasadan daha fazla pay elde etmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Varank, "Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan iş birliği, bu alana ivme kazandıracak. İşte iki iş birliği ve e-ticaret ekosistemi için iki değerli adım. İki adımın da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin milyar dolar değerlemeye ulaşan 6 unicornundan biri olan Hepsiburada, gerçekten elini taşın altına koyarak, bu iş birliklerinde inisiyatif aldı. Hem e-ticaret sektörünün hem de girişimcilerimizin rekabetçiliğine yönelik öncü bir rol üstlendi. Bu vesileyle kendilerine de hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.