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Bakan Varank, Savaşan İHA yarışmacılarını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savaşan İHA yarışmacılarını ziyaret etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:51
Bakan Varank, Savaşan İHA yarışmacılarını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savaşan İHA yarışmacılarını ziyaret etti. Bakan Varank, Rus savaş uçakları hakkında, “Ruslarla, uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz” diye konuştu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknolojileri Festivali TeknoFest kapsamında Yenikapı’da düzenlenen Savaşan İHA yarışmasını yerinde inceledi. Yarışmacıları tek tek ziyaret eden Varank, yarışmacılardan bilgi aldı. Bakan Varank, İHA uçurarak, İHA yarışmasının startını verdi. Heyecanın yüksek olduğu yarışmada, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde yarışan katılımcılar, keyifli dakikalar geçirdi. Öte yandan döner kanat kategorisinde galip gelen takıma 150 bin Lira, sabit kanat kategorisinde ise 250 bin Liralık ödül verilecek.



“Bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz”


TeknoFest hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu festival 7’den 77’ye tüm halkımızda bir heyecan oluşturmak onları teknoloji ile buluşturmak için yaptığımız bir festivaldir. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojileri ile yetişmesini bu alanlarda çalışmasını istiyoruz. Biz Türkiye’yi özellikle teknoloji alanında havacılık ve uzay teknolojileri alanında lider ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bu sene Ukrayna’dan Rusya’dan hava araçları gelecek. Hem araçlarını sergileyecekler hem de gösteriler yapacaklar. Biz festivalimizi uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz. Geçen sene 550 bin katılımcı vardı. Bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz” dedi.



“Ruslarla, uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz”


Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda adımlar atılacağını vurgulayan Bakan Varank, ”Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Ruslarla, uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz. Cumhurbaşkanımız ile birlikte Rusya’da bir havacılık fuarına katıldık. Ve bu uçakları orada inceledik. Zaten Cumhurbaşkanımız bizzat Putin’i bu festivale davet etti. ‘Gelin siz de ürünlerinizle burada olun hem Türkiye ürünlerinizi tanısın hem de siz de kendinizi Türkiye’ye tanıtın’ diye” ifadelerini kullandı.



“Aralık ayında kamuoyuna bu prototipi paylaşacağız”


Aralık ayında yerli otomobilin prototipini paylaşacaklarını duyuran Bakan Varank, “İnşallah Aralık ayında bir prototipin gösterimi durumu var. Aralık ayında bunu başarabilirsek zaten vatandaşlarımızla ve kamuoyu ile bu prototipi paylaşacağız. Yerli araba projesini özel ticari girişim olarak 5 firma şuanda yürütüyor. Onlarda kendi planları dahilinde ilerliyorlar. Şuanda o takvimde bir sorun gözükmüyor. Yerli otomobilin AR-GE takımı şuanda zaten çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin vizyon projelerinden olan bilişim vadisi var ve Türkiye’nin otomobile girişim grubu AR-GE takımını orada yerleştirmek üzerine plan yapıyor şuan kurulumlarını yapıyorlar. İnşallah bilişim vadisinde Türkiye’nin otomobili girişim grubunu göreceğiz. AR-GE faaliyetlerini oradan yürütecekler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:51
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