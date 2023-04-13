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Siyaset Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun takiyesini işte böyle ifşaladı
Siyaset

Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun takiyesini işte böyle ifşaladı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 08:54:00 -
Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun takiyesini işte böyle ifşaladı

Seçim vaatleri arasında 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satmak da olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a saati 12 bin dolar olan özel jetle gitmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte takiye tam olarak budur" eleştirisinde bulundu.

Zillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini açıklarken, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözlerinin aksine Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı'nı eleştirdi:

'Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!


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Yorumlar

hatırla

çocuklar duymasın filmindeki havuç bozulmuş söylediği ile yaptığı birbirine bağdaşmıyor

bilmek insanları

demirelin sözlerini hatırlamak lazım 1992 secimleri demirel herkese bir ev bir araba vercem dedi sonra kazanınca dün dündür bugün bugündür dedi olay bitti ::)9
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