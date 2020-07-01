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Aktüel

Bakan Varank, İmalat PMI verilerini değerlendirdi:

"Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer" - "Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:46:42 -
Bakan Varank, İmalat PMI verilerini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin öncü göstergelerinden İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) haziranda 53,9'a yükselerek, Şubat 2018'den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye'nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Varank, "Üretimin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." ifadelerini kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafikte de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubattan sonra düşüşe geçen endeksin, nisandan itibaren yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haziranda 53,9'a ulaştığı görülüyor.

Ayrıca grafikte, aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerin İmalat PMI değerleri ile Türkiye'nin ulaştığı seviye kıyaslanıyor.

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