Bakan Varank hadsiz İyi Partiliyi donla gömdü

Şehit yakınına küfür eden vekil müsveddesi Lütfü Türkkan'a sahip çıkan Meral Akşener'in partisinde "Mahalle Başkanı" olarak kendini tanıtan Serhat Seçilmiş isimli şahıs şamar oğlanına döndü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yatırımları anlattıkları videoyu alıntılayan Seçilmiş haddini aşarak “Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!” ifadelerini kullandı.

Varank İyi Partiliyi donla gömdü

“Bu iyi parti mahalle başkanına müsadenizle cevap vereceğim” diyen Bakan Varank Seçilmiş'i şu ifadelerle şahıs şamar oğlanına çevirdi:

“Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu İYİ Parti Mahalle Başkanı’na müsadenizle cevap vereceğim… Jiber: Diyarbakır firması. Blackspade: İzmir firması.”