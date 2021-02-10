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Gündem Bakan Varank Erdoğan'ın 'Ay'a sert iniş' sözünün anlamını açıkladı
Gündem

Bakan Varank Erdoğan'ın 'Ay'a sert iniş' sözünün anlamını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı'nın tanıtımında kullandığı 'Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz' sözünün anlamına açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 23:40:00 -
Bakan Varank Erdoğan'ın 'Ay'a sert iniş' sözünün anlamını açıkladı

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ay'a sert iniş sözleri için "Uzay aracımızın aya sert iniş yapmasını sağlayacağız. Böyle bir aracı tasarladığımızda dayanıklılık, radyasyon testlerinden geçebiliyor mu? Bu aracı yönlendirerek ay yüzeyine adeta çarptırabiliyor muyuz? Biz bunun testini gerçekleştireceğiz. Sert iniş bu" dedi.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin anlamını açıkladı.

"Uzaya sert iniş yapmasını sağlayacağız"

Bakan Varank, "Ay misyonu zor bir görev. Burada iki aşamalı planımız var. Öncelikle 2023 sonunda kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkartacağız. Şu anda 1,5-2 tonluk aracı kendimiz yörüngeye çıkartacak kabiliyete sahip değiliz. Oraya çıkaracağımız uzay aracımızı, kendi geliştirdiğimiz özgün ve milli motorumuzu ateşleyerek aya göndereceğiz ve uzay aracımızın aya sert iniş yapmasını sağlayacağız" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi

İlk misyonda öncelikle böyle bir aracı tasarlayıp tasarlayamayacaklarını test etmek istediklerini anlatan Varank, 'sert iniş'in ne olduğuna dair şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir aracı tasarladığımızda dayanıklılık, radyasyon testlerinden geçebiliyor mu? Aracı yörüngeye çıkarınca kendi motorumuzu ateşleyebiliyor muyuz? Bu aracımızı kontrol edebiliyor muyuz? Bu araçla gerekli iletişimi sağlayabiliyor muyuz? Bu aracı yönlendirerek ay yüzeyine adeta çarptırabiliyor muyuz? Biz bunun testini gerçekleştireceğiz. Sert iniş bu. Bunun içinde bir sinyal verici olacak, dünyaya sinyal gönderecek. Ay yüzeyine yaklaşırken kamera sistemi koyabileceksek oradan çekim yapıp bunların görüntülerini gönderecek."

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Yorumlar

Küstah

Sağolsun reisimiz bu zor günlerde böyle güzel mücdeler veriyo.
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