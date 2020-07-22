Bakan Varank duyurdu: 1 milyon TL destek verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "(TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı"yla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti.