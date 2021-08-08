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Ekonomi Bakan Varank açıkladı! "Yüzde 6,9 arttı"
Ekonomi

Bakan Varank açıkladı! "Yüzde 6,9 arttı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektör yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Bakan Varank, ilk 6 aydaki sabit yatırım tutarının geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre yüzde 6,9 daha fazla olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 23:05:00 -
Bakan Varank açıkladı! "Yüzde 6,9 arttı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özel sektöre verilen teşviklerle yapılan yatırımlar sonucu ortaya çıkan verileri paylaştı.

Bakan Varank, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Özel sektör yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran 2021 döneminde düzenlediğimiz 1.036 adet teşvik belgesi ile 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 Milyar ₺ bulan yatırımı destekleyeceğiz.

İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020'ye kıyasla %6,9 daha fazla!"

 

 

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