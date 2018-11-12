0553 313 94 23
impression

Bakan Varank açıkladı: Bin 289 personel TÜBİTAK'tan ihraç edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "17.12.2013-31.10.2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü irtibatı ve iltisaklı olan bin 289 TÜBİTAK personelinin işine son verilmiştir." dedi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:54
Bakan Varank açıkladı: Bin 289 personel TÜBİTAK'tan ihraç edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Varank, TÜBİTAK ile ilgili soruya, "8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik. Yapay zekanın da içinde bulunduğu teknolojilerde AR-GE ve yenilik destekleri vermeye devam edeceğiz" yanıtını verdi. 

Bakan Varank, TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonlarına ilişkin olarak ise, "17 Aralık 2013 ile 31 Kasım 2018 tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı olan toplam bin 289 personelin işine son verilmiştir" dedi. 

Yerli tohum desteklerine ilişkin Varank, "AR-GE bünyesinde şimdiye kadar 34 projeye 8.3 milyon lira destek verilmiştir. TEİD yıllar itibariyle 53 projeye 13.7 milyon lira destek verilmiştir. Bu doğrultuda 87 projeye 22 milyon lira destek sağlanmıştır. 2014 yılında 9 proje, 2015 yılında 21 proje, 2016 yılında 4 proje, 2017 yılında 9 proje, 2018 yılında 10 proje gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Bakan Varank, ağır sanayiyi teker teker kurduklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Geçmişteki ağır sanayileri teker teker kuruyoruz. Beşten fazla çelik fabrikası, çelik ürünleri fabrikaları kurduk. Petrokimya ve kimya tesisleri kuruyoruz. Takım tezgahları sektörünü stratejik sektör olarak ilan edeceğiz. Kağıdı da stratejik ürün kapsamında değerlendiriyoruz. Balıkesir SEKA Fabrikası inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yıllık 300 bin ton kapasiteyle tekrar üretime geçecek." 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 23:54
  1. Balıkesir
  2. TÜBİTAK
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  4. BAKAN VARANK
  5. son dakika
  6. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boy yasağına uyulmayınca... Hepsine el koydular
    1. Boy yasağına uyulmayınca... Hepsine el..
    2. Sakarya'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli..
    3. Bakan Varank açıkladı: Bin 289..
    4. Sakatlandı! A Milli Takım aday..
    5. Mustafa Cengiz: İstifasını istiyorum
    6. Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
    7. Trump: Fransa'da birçok başarı elde..
    8. Katliamları seyreden BM'den 'Gazze'..
    9. Terör devleti İsrail, El Aksa..
    10. Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir'..
    11. Siyatiğe dikkat!
    12. Beyin felci öncesinde vücudumuz bizi..
    13. Aktay: Mükemmel bir plan yapmışlar
    14. “İran konusunda AB’ye güvenimiz tam”
    15. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    16. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    17. Yatak böceği ısırıkları için doğal..
    18. Bebeğinizin gözlerinin devamlı..
    19. AB'den Gazze açıklaması: Acilen..
    20. Düğmeye basıldı! 20 ilde 'Pert oto'..
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Osmangazi’de bir tuhaf uygulama
    Osmangazi’de bir tuhaf uygulama