Bakan Varank: 47 üniversitenin 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sanayi Doktora Programına ilişkin, "Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi Doktora Programına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz." dedi.
Bakan Varank, "Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz." ifadesini kullandı.