Bakan Vahit Kirişci'den "Gökbey" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Yıllık Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Bakan Kirişci'nin açıklamaları şu şekilde:

Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı.

2022 yılında çiftçilerimize 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduk.

Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız.

Bir yıl içinde, 4 adet amfibik özellikteki tanker uçak ve yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, sayısal harita üreten, görev sistemleri ile teçhiz edilmiş 1 adet havadan yönetim uçağımız da filomuza dahil olacak.

Mülkiyeti bize ait yerli ve milli Gökbey helikopterlerimizi ve 16 uçağı daha envanterimize dahil ederek, filomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kent tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz.

Önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz.

Genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız.