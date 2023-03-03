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Aktüel Bakan Vahit Kirişçi'den çiftçilere ödeme müjdesi
Aktüel

Bakan Vahit Kirişçi'den çiftçilere ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 19:48:00 -
Bakan Vahit Kirişçi'den çiftçilere ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere, toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle:

Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği olarak 1 milyar 364 milyon 608 bin 700 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 65 milyon 109 bin 592 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 8 milyon 581 bin 288 lira.
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