Bakan Vahit Kirişci'den barajlarla ilgili açıklama: Hiçbir yerde su sızıntısı yok
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, barajların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor" ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nde deprem bölgesindeki barajların durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kirişci, barajların durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir yerde su sızıntısı yok, çatlaklar tehlike arz etmiyor" ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde barajda patlama olduğuna dair asılsız iddialar sosyal medyada paylaşılmıştı.