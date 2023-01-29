Bakan Vahit Kirişci tek tek açıkladı: İçme suyunda alarm veren iller

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Başkent Kulisi programında Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in "Tarımsal kuraklık yaşanır mı? Ne tür önlemler alınıyor? Yaşanan kuraklığın bitkisel üretime olumsuz etkileri olacak mı? Kuraklığın et ve süt üretimine nasıl bir etkisi olacak? Alınan tedbirler var mı? Ülkemizde suyun verimli kullanılması için nasıl bir seferberlik başlatılıyor?" sorularını yanıtladı.

Bakan Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başları:

(Yusufeli Barajı) Türkiye'de bir şaheser denilebilecek bir yerdesiniz. Kar nedeniyle yolculuğumuz için tereddütlerimiz oluştu fakat sağ salim eriştik. Bu barajı tamamlamak için yürütülen çok kapsamlı çalışmalar oldu. Burada bir Çoruh nehri üzerinde sırasıyla 2005 yılında yapılan Muratlı barajı var son olarak 2012'de Afrin Barajı var, Yusufeli suyun kaynağı tarafında en büyük gerdanlık. Türkiye'nin belki beton kemerli, çift eğrilikli barajı. Normalde bu tür suyun önüne yapılan setlerde genellikle yukarı doğru yükselen trapez görürsünüz. Dünyanın beşinci büyük barajı. Gerçekten mühendislik harikası. Arkada tutuklan su Türkiye'de 186 milyar küp depolanan suyu var, burada 90'da biri bu barajda. Böyle devasa bir suyu tutacak gövdenin de sağlam olması gerekir. 100 katlı bir gökdelene eşdeğer yüksekliği var.

Antalya'nın elektriğine eş değer

Vadinin iki yakasındaki dağları vinçle makineler aşağı indirildi ve çalışmalar sağlandı. Çok zor bir coğrafya ama ancak burada yapılabilirdi böyle bir baraj. 15 dağcı ekip özel olarak tel ağ ile yüzeyi kapladı ki oralardan herhangi bir iş kazası olmasın diye.

Her bakımdan gerçekten büyük bir titizlikle bunlar gerçekleştirildi. Bu barajın ne kadar elektrik üreteceği Türkiye'nin hidroelektrik gücünün yüzde 2'sini oluşturacak. Bu mesela 2,5 milyon nüfusluk Antalya'nın elektriğini üretmeye eş değer. 750 bin adet Togg otomobilin elektriğine de eş değer.

"7 yıla kalmadan kendi amorti edecek"

Aslında Yusufeli suyu menbağında tutarak, temiz suyu aşağıdaki barajlara salıyor ve bu diğer barajlarda elektriği yüzde 15 artırıyor. 5 milyar Türk lirası getirisi var. Bu proje için 34 milyarın üzerinde bir para harcadık. 7 kez yer değiştiren bir Yusufeli var. Yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması var. Dolayısıyla kapsamlı bir proje, bu proje için harcanan paranın aslında 3'te biri baraja gitti. Ulaştırma alt yapısı için harcanan para da 3'te biri kadar. Ulaşım erişimle ilgili 110 km yol yapıldı. 46 adet tünel yapıldı. Yusufeli'ne yapılan tünel uzunluğu 62 kilometrelik bir uzunluk.

Projenin başlangıcı 2013 yılı. 7 yıla bile kalmadan kendini amorti edecek. Bu tür projeler başka alanlarda da bizim alın teri döken insanlarımızın daha devasa eserler yapmasını sağlıyor. Bu barajın başka bir özelliği de var. Çoruh nehri artık taşkına yer vermeyecek.

Yaklaşık 105 bin fide, fidan, ağaç yerleştirildi. Çevreci olduğunu gözetmek bakımından söyleyelim, sahipsiz 500 köpek yaşam merkezlerine taşındı.

Elektrik üretmeye ne zaman başlayacak?

Barajımız26 Kasım itibariyle haznesinde su tutmaya başladı. 2,1 milyar küp su olacak diyoruz ya oraya doğru ilerliyoruz. Su artık yukarı doğru yükselmeye devam ediyor. Başka ülkeler bu tür eserleri olmadığı halde başka ülkelerin eserleri üzerinden belgeseller yaparak dünyaya pazarlar.

Büyüklüğünü ifade ederken, Yusufeli Barajı her şeyden önce yüksekliği, artı çift kemerli gövde yapısına sahip olması. Yusufeli pozitif olarak Atatürk barajından ayrışıyor. Burası sadece hidroelektrik üretimi için kullanılacak. Buradan bir içme suyu öngörülemiyor.

Tarımsal kuraklık var mı?

Depolama konusu çok önemliydi ve biz iktidara geldiğimizde 133 milyar küptü yüzde 40'lık bir artış yaşandı. Aslan payını alan sulamanın kendisi. Bunun yüzde 76'sını tarımsal sulamada kullandığımızı söylediğimizde yüzde 23 ü içme ve kullanmada kullanılıyor. Yağışla ilgili kaybımız var, bu meteorolojik anlamda bir kuraklık. Tarımsal kuraklıkta durumumuz nedir? Ona bakmamız lazım, biz daha iyi durumdayız.

Doğal gaz başta olmak üzere elektrik üretiminde başka kaynaklara başvuruluyor. Barajlarımızın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 daha fazla suyumuz var. Yağış yok ama sıkıntımız da yok. Endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. Tarım ürünleri anlamında bu sene sıkıntımız yok. Kurak olan bölgeler için aldığımız tedbirler var. Tarım sigortasında kuraklığa karşı poliçe var.

Yapay zekası kullandığımız sulamada mekanizma sistemlerimiz var. Sulama sistemlerinin açılması gerekiyorsa açıyor, kapatılması gerekiyorsa kapatıyor.

İçme suyunda kritik eller

2 kritik şehrimiz var fakat vatandaşlarımız endişelenmesinler çalışmalarımız devam ediyor. Bu şehirlerden biri Sivas ama çalışmalarımızı yapıyoruz. Uşak'ta da etrafta küçük göletler yaparak ve o göletlerdeki suyu da içme suyu sistemine entegre ederek ilerliyoruz. İstanbullular su sıkıntısı yaşamasın deniyorsa yeni barajlar yapılmalı. O şehrin yöneticileri bu projeleri gerçekleştirmeli. 4 büyük şehrimizde yüzde 4,6 oranında daha az su mevcut. Uşak ve Sivas dışında 16 tane daha il var. Bu iller de içme suyu anlamında daha dikkatli olması gerekiyor. Şehirlere içme ve kullanma suyu olarak 6,2 milyar küp su veriyoruz. 2,2 milyar küpü kayıp ve kaçak olarak kayboluyor. Bu kayıp kaçağı önleyerek israfın önüne geçebiliriz. Buna da yerel yöneticilerin dikkat etmesi gerekiyor.