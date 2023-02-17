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Aktüel Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Hesaplara aktarıldı
Aktüel

Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 527 milyon lira pancar bedel ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 21:15:00 -
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Bakan Kirişci, Twitter'dan söz konusu ödemeye ilişkin verdiği bilgide, şunları kaydetti:

"Türkşeker aracılığıyla 527 milyon lira pancar bedel ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Böylelikle 2022-2023 pancar üretim sezonu boyunca ayni ve nakdi avans dahil toplamda 9 milyar 506 milyon lira çiftçimizin hesaplarına aktarılmış ve tüm ödemeler tamamlanmıştır."

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