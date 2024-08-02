Bakan Uraloğlu, Instagram şartını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim yasağı getirildi. Yapılan resmi açıklamalarda katalog suçlar gerekçe gösterilerek Instagram’a erişim engeli uygulandığı belirtiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeli hakkında, “Instagram'ı katalog suçları çerçevesinde uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, toplumsal hassasiyetler konusunda gerekli adımlar atılırsa erişim yasağının kaldırılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an biz o engeli kaldırmış olacağız. Ama burası bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."



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Instagram, Haniye ile ilgili paylaşımları kaldırıyor

Instagram, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran'da öldürülmesinin ardından yapılan paylaşımları kaldırıyor. Taziye ve Filistin’e destek paylaşımları da dahil olmak üzere Haniye'nin bulunduğu paylaşımlar "topluluk kuralı ihlali" gerekçesiyle platformdan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'ın Hamas Lideri Haniye hakkındaki paylaşımları kaldırmasına vurgu yaparak Instagram'ı kınamıştı. Bu paylaşımın sonrasında Instagram'a erişim engeli getirildi.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren diğer sosyal medya platformu Facebook'a erişim engeli getirilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazını Facebook üzerinden canlı olarak yayınladı. Facebook bu videoyu kaldırdı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Facebook hesabına 1 ay canlı yayın yasağı ve 1 ay reklam yasağı uyguladı. Videonun kaldırılma gerekçesinin bilinmiyor. Haniye hakkında paylaşım olması veya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbeye kılıçla çıkmış olması ihtimaller dahilinde.